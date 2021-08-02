Kaza yeri savaş alanına döndü

Gönyeli’de Belediye Bulvarı’nda iki alkollü araç sürücüsü çarpıştı, kaldırıma çıkan iki otomobilden biri aydınlatma direğini, diğeri de ağacı yerinden söktü

Gönyeli Yenikent'te Asbank önünde önceki gece 00:30 sıralarında Honda Type R ile Range Rover Evouqe marka iki araç çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.Kaza saat 00.35 raddelerinde Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde meydana geldi.20 yaşındaki Sadık Dayı, yönetimindeki GT 985 plakalı Honda Type R marka spor araç ile kuzeybatı istikametine doğru 88 mg alkol tesiri altında süratli bir şekilde seyrederken, önünde 109 mg alkol tesiri altında seyreden 28 yaşındaki Gizem Eskiçakıt Aksaç yönetimindeki SA 093 plakalı Range Rover Evouqe marka aracı sağ tarafından geçerken, o esnada SA 093 plakalı aracın sağa Yeşilyurt sokağına doğru dönüşe geçmesi sonucu çarpışma yaşandı.Çarpışmanın etkisi ile kontrolsüzce kuzey istikametine doğru yoluna devam eden GT 985 plakalı araç, kaldırım taşlarına çarptıktan sonra kaldırım üzerine çıkarak kaldırımda bulunan akasya ağacına çarptı.Çarpışmanın etkisi ile kontrolsüzce batı istikametine doğru yoluna devam eden SA 093 plakalı araç da, kaldırım üzerine çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine ve saksıya vurdu.