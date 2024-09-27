Kaza yaptı, kaçak çıktı

Gönyeli'de izinsiz aldığı bir aracı aşırı alkollü şekilde kullanırken kaza yapan Mohamed Salaheldin Ali Salıh'in, 521 gündür ülkede kaçak yaşadığı tespit edildi

Gönyeli’de önceki gün, 23 yaşındaki Mohamed Salaheldin Ali Salih, 186 miligram alkollü içki tesiri altında araç kullanarak başka bir araca çarptı. Kazada yaralanan olmazken, sürücünün ikamet izinsiz olduğu tespit edildi.

Lefkoşa’da meydana gelen” trafik kazası, sarhoşluk, rahatsızlık ve KKTC’de ikamet izinsiz ikamet etmek” suçlarından tutuklanan Mohamed Salaheldin Ali Salıh mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlının 24.09.2024 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Gönyeli’de Şehit Osman Buba Sokak üzerinde, 186 miligram alkollü içki tesiri altında, izinsiz aldığı KE 417 plakalı araç ile dikkatsizce Atatürk Caddesine dönüş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde batı istikametine doğru seyreden 40 yaşındaki İstem Uzmaner yönetimindeki RN 925 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştıklarını söyledi.

KE 417 plakalı araç sürücüsü Mohamed Salaheldin Ali Salıh’in, kaza yerinde makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermek ve alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının, ülkede yasal statüsü olmadığı halde 15 Mart 2023 tarihinden beri 521 gün ikamet izinsiz olarak kaldığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek, ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.