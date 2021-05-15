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Kaza yapan motosikletli beyin kanaması geçirdi

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Kaza yapan motosikletli beyin kanaması geçirdi

Kayalar ve Sadrazamköy arasındaki ana yolda kaza geçiren 43 yaşındaki motosiklet sürücüsü Gökalp Hilkat, beyin kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisinde tedaviye alındı.

Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre bugün 17.15’te Kayalar ile Sadrazamköy ana yolunun ilk kilometresinde meydana gelen kazada HY 214 plakalı motosiklet sürücü Lefkeli Gökalp Hilkat ağır yaralandı.

Sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybeden Hilkat’ın motosikleti sağa devrildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ilkyardım tedavisinden sonra Girne Suat Günsel Hastanesi’ne sevk edilen yaralının beyin kanamazı nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

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