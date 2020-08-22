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Kaza yapan araç sürücü aracı bırakıp kaçtı

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Kaza yapan araç sürücü aracı bırakıp kaçtı
Girne-Güzelyurt Anayolu üzerinde günün ilk saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attığı kazada sürücü ortadan kayboldu.
Polisten verilen bilgiye göre bugün saat 02:00 raddelerinde Girne-Güzelyurt Anayolu 8-9 km.leri arasında ismi henüz tespit edilemeyen bir şahıs yönetiminde bulunan JC 834 plakalı araç ile Girne istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağında bulunan toprak set üzerine carptıktan sonra takla atıp yol içerisinde tavanı üzerinde durdu.
Kazadan sonra kaza mahallinden ayrılan araç sürücüsü henüz tespit edilemedi.
 
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