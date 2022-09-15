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Kaza yapan araç alev aldı

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Boğaz kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü yoldan çıkarak bariyerlere çarptı ve alev aldı. Kazada şans eseri yaralanan olmadı

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Kaza yapan araç alev aldı

Boğaz kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden araç, yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı ve alev aldı.
Kaza saat 16:00 sıralarında meydana geldi.
19 yaşındaki Girne – Lefkoşa Anayolu üzerinde, Danısa Rıaz yönetimindeki HH 193 plakalı araç Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Boğaz kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Çarpma sonrası alev alan araç, yoldan geçen duyarlı vatandaşlar tarafından yangın söndürme cihazı ile müdahale edilerek söndürüldü.
 
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