Kayıtsız estetisyen tutuklandı

Gönyeli’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne kayıtlı olmadığı halde dudak büyütme operasyonu yapan 2 kişi tutuklandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, M.K.’nin (K-32) Tabipler Birliği’ne kayıtlı üye olmadığı halde bir şahsa tıbbi malzeme kullanarak, dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiği tespit edildi.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.E. (K-34) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.