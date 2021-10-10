Kayıtsız estetisyen tutuklandı

Gönyeli’de Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği’ne kayıtlı olmadığı halde dudak büyütme operasyonu yapan 2 kişi tutuklandı.
Polis Basın Bülteni’ne göre, M.K.’nin (K-32) Tabipler Birliği’ne kayıtlı üye olmadığı halde bir şahsa tıbbi malzeme kullanarak, dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiği tespit edildi.
Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen A.E. (K-34) tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
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