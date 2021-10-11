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Kayıtsız doktordan dudak büyütme operasyonu

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Gönyeli’de, Tabipler Birliği’ne kayıtlı olmamasına rağmen tıbbi malzeme kullanarak dudak büyütme operasyonu yaptığı tespit edilen Madina Khabilaev tutuklandı

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Kayıtsız doktordan dudak büyütme operasyonu
 
Gönyeli’de meydana gelen "Tabipler Birliği Yasasına Aykırı Hareket" suçu ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Madina Khabilaeva dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Süleyman Açıkada olayla ilgili olguları aktardı.
Açıkada, 09 Ekim 2021 tarihinde saat 15.15 raddelerinde Gönyeli adresinde, misafir olarak ikamet eden zanlı Madina Khabilaeva’nın Tabipler Birliği'ne üye olmadığı halde tıbbi malzemeler kullanarak müşteri olarak konu adreste bulunan Girne'de sakin N.A.F.A'ya dudak büyütme operasyonu gerçekleştirdiği esnada Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği tespit edilerek tutuklandığını söyledi.
Açıkada, söz konusu ev içerisinde tıbbi müdahalelerde kullanıldığı tespit edilen birçok tıbbi malzeme emare olarak alındığını söyledi.
Açıkada, aynı gün Madina Khabilaeva’nın mahkeme emri gereği tutuklanmış olup bazı sözlü beyanlarda bulunduğunu, bu beyanların araştırılması ve adı edilenin cep telefonu üzerinden haberleşip bağlantı kurdukları nedeniyle telefonların incelenmesi sonrasında tahkikatın seyrinin değişebileceğinden ayrıca zanlının ülkesi Rusya’da doktor olduğu yönünde beyan etmesinden ve bu hususunda araştırılacağından dolayı zanlının ilk etapta soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Güçlüer Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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