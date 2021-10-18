Kayıp şahıs yarım inşaata ölü bulundu

Polis tarafından bugün sabah saatlerinde kayıp olduğu bildirilen Mağusa sakini şahsın cansız bedenine bir yarım inşaata ulaşıldı.

Polis tarafından verilen bilgiye göre, 16.20.2021 tarihinden itibaren kayıp olduğu bildirilen Gazimağusa'da sakin 37 yaşındaki Mehmet Açıkalın, bugün Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde bulunan bir yarım inşaatta ölü olarak bulundu. Yapılan soruşturmada bahse konu şahsın yüksekten atlamak suretiyle yaşamını sonlandırdığı tespit edildi.