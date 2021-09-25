Kayıp şahıs

Lefkoşa’da sakin Mehmet Sait Hadutoğlu’nun (E-38) kayıp olduğu ve arandığı açıklandı.

Polis Basın Subaylığı, dün gece 00.10 sıralarında ikametgahından ayrılan ve halen geri dönmeyen Hudutoğlu’nun arandığını duyurdu.

