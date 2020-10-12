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Kayıp şahıs bulundu

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Kayıp şahıs bulundu
Polis, kayıp şahıs Şener Şemet’in bulunduğunu bildirdi. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün akşamdan beridir kayıp olan Yeşilyurt'ta sakin 52 yasındaki Şener Şemet, aile fertleri ve polis tarafından yapılan arama sonucu Yeşilyurt'ta bir narenciye bahçesi içerisinde bulundu.
Söz konusu şahıs sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 
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