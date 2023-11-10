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Kayıp şahıs aranıyor

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Kayıp şahıs aranıyor
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Polis bugün sabah saatlerinde aydınköy'deki evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Rasım Özparlak'ın kayıp olduğunu bildirdi.
Polisin yaptığı duyuru şöyle:
"Bugün saat 07:00 sıralarında, Aydınköy’de sakin Rasım ÖZPARLAK (E-94) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, görenlerin en yakın Polis Merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur. Soruşturma devam etmektedir."
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