Kayıp şahıs aranıyor

Polis bugün sabah saatlerinde aydınköy'deki evinden ayrılan ve halen geri dönmeyen Rasım Özparlak'ın kayıp olduğunu bildirdi.

Polisin yaptığı duyuru şöyle:

"Bugün saat 07:00 sıralarında, Aydınköy’de sakin Rasım ÖZPARLAK (E-94) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir. Bahse konu şahıs aranmakta olup, görenlerin en yakın Polis Merkezine bilgi vermeleri önemle rica olunur. Soruşturma devam etmektedir."