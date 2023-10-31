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Kayıp kız çocukları bulundu

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Kayıp kız çocukları bulundu
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Polisin Alsancak’ta dünden beri kayıp olduklarını ve arandıklarını duyurduğu iki kız çocuğu bulundu.
Polis Basın Subaylığı, dünden beri kayıp oldukları bildirilen Tuana Mümine Yılmaz (K-12) ile Buse Tuana Uyanık’ın (K-14) bulunduğunu duyurdu.
 
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