Kayıp kız çocukları bulundu

Polisin Alsancak’ta dünden beri kayıp olduklarını ve arandıklarını duyurduğu iki kız çocuğu bulundu.

Polis Basın Subaylığı, dünden beri kayıp oldukları bildirilen Tuana Mümine Yılmaz (K-12) ile Buse Tuana Uyanık’ın (K-14) bulunduğunu duyurdu.

