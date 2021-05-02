Kalkanlı'da geçtiğimiz cuma günü çalıştığı yerden ayrılan 14 yaşındaki kayıp kız bulundu.
Polisten verilen bilgiye göre, 30.4.2021 tarinden beridir kayıp olan 14 yaşındaki Yıldız ÖNEN saat 19:00 sıralarında Güzelyurt'ta polis ekipleri tarafından bulundu.
Yıldız ÖNEN sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.
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