Kalkanlı'da geçtiğimiz cuma günü çalıştığı yerden ayrılan 14 yaşındaki kayıp kız bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, 30.4.2021 tarinden beridir kayıp olan 14 yaşındaki Yıldız ÖNEN saat 19:00 sıralarında Güzelyurt'ta polis ekipleri tarafından bulundu.

Yıldız ÖNEN sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye sevk ediliyor. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte.