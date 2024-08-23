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Kayıp kişi evine geri döndü

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Kayıp kişi evine geri döndü
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Polisin 20 Ağustos’tan beri kayıp olduğunu duyurduğu 80 yaşındaki Orhan Kasaboğlu’nun evine geri döndüğü bildirildi.

Polis bültenine göre Kasaboğlu, dün evine döndü.
 
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