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Kayalar açıklarında bir teknede Suriyeli göçmenler tespit edildi

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Kayalar açıklarında tespit edilen Suriye uyruklu 13 göçmen Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Kayalar açıklarında bir teknede Suriyeli göçmenler tespit edildi

 

Yapılan açıklamaya göre, dün  gece 20.30 sıralarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından karasularında icra edilen devriye sırasında, düzensiz göçmen taşıyan bir teknenin KKTC karasularına giriş yapacağı ihbarı değerlendirildi ve harekete geçildi.

Bu sabah saat 10.30 sıralarında düzensiz göçmenleri taşıyan tekne KKTCSG-03 gemisi tarafından Kayalar Balıkçı Barınağı'nın 1,6 deniz mili kuzeyinde tespit edilerek durdurulmuş ve kontrol altına alındı.

Suriye uyruklu 2 çocuk, 2 kadın ve 9 erkek göçmen ve tekne "Türkiye Cumhuriyeti ile Sahil Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması" kapsamında T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarına denizde teslim edildi.

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