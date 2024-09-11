Kavga ettiği kişiyi öldürüyordu

Hamitköy’de Ferhat Kaya, eşine baktığı gerekçesiyle Muhammed Adam Salih ile kavga etti. Kaya, öldürmek kastıyla aracını Salih’in üzerine sürerken, Salih ise araca taş attı ve yumrukla Kaya’nın burnunu kırdı. Olayın ardından iki zanlı tutuklandı

Hamitköy’de önceki gün saat 17.30 sıralarında, 43 yaşındaki Ferhat Kaya

ile 22 yaşındaki Sudanlı öğrenci Muhammed Adam Salih arasında çıkan kavgada Ferhat Kaya’nın burun kemiği kırıldı. Kavga sonrasında ise Ferhat Kaya, öldürmek kastıyla aracını Muhammed Adam Salih’in üzerine sürdü, Salih ise araca taş atarak aracın sağ ön kapı camına zarar verdi. Bahse konu kişiler tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık, kasti hasar, vahim zarar suçlarından tutuklanan Ferhat Kaya ile Sudanlı öğrenci Muhammed Adam Salih dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 09.09.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Hamitköy’de Ferhat Kaya’nın eşine baktığı gerekçesiyle Muhammed Adam Salih ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, iki zanlının kavga esnasında birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurduklarını söyledi. Polis, Kaya’nın bu esnada aracını Salih’in üzerine sürerek, katle teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Salih’in de olay esnasında yerden almış olduğu taşı zanlı Kaya’nın kullanımındaki araca kasten atarak, sağ ön kapı cam direğinin kırılmasına sebep olduğunu, yüzüne de yumruk atarak burnunu kırdığını açıkladı.

Polis memuru, Kaya’nın katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık, Salih’in ise vahim zarar, kasti hasar, kavga ve rahatsızlık suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlıların aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.