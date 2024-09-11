banner913
banner932
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
Asgari Ücret Saptama Komisyonu cuma günü toplanıyor
11 0
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
Dünyayı değiştiren gün: 11 Eylül
18 0
 
72 yaşında hapse gitti
72 yaşında hapse gitti
18 0
İşçiler ölümden döndü
İşçiler ölümden döndü
28 0
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
Yakın Doğu Oluşumu Müzeleri'ne okulların ilgisi artıyor
29 0
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
İngilizce Türkçe Çeviri Fiyatları: Detaylı Rehber
84 0
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
“Verdiğimiz sözü yerine getireceğiz”
29 0
banner1032

Kavga ettiği kişiyi öldürüyordu

banner1020

Hamitköy’de Ferhat Kaya, eşine baktığı gerekçesiyle Muhammed Adam Salih ile kavga etti. Kaya, öldürmek kastıyla aracını Salih’in üzerine sürerken, Salih ise araca taş attı ve yumrukla Kaya’nın burnunu kırdı. Olayın ardından iki zanlı tutuklandı

banner1045
Kavga ettiği kişiyi öldürüyordu
banner971

Hamitköy’de önceki gün saat 17.30 sıralarında, 43 yaşındaki Ferhat Kaya

ile 22 yaşındaki Sudanlı öğrenci Muhammed Adam Salih arasında çıkan kavgada Ferhat Kaya’nın burun kemiği kırıldı. Kavga sonrasında ise Ferhat Kaya, öldürmek kastıyla aracını Muhammed Adam Salih’in üzerine sürdü, Salih ise araca taş atarak aracın sağ ön kapı camına zarar verdi. Bahse konu kişiler tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık, kasti hasar, vahim zarar suçlarından tutuklanan Ferhat Kaya ile Sudanlı öğrenci Muhammed Adam Salih dün sabah mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru mahkemede olguları aktardı. 

Polis, 09.09.2024 tarihinde, saat 17:30 sıralarında, Hamitköy’de Ferhat Kaya’nın eşine baktığı gerekçesiyle Muhammed Adam Salih ile kavga ettiklerini söyledi. Polis, iki zanlının kavga esnasında birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine vurduklarını söyledi. Polis, Kaya’nın bu esnada aracını Salih’in üzerine sürerek, katle teşebbüs ettiğini belirtti.

Polis, zanlı Salih’in de olay esnasında yerden almış olduğu taşı zanlı Kaya’nın kullanımındaki araca kasten atarak, sağ ön kapı cam direğinin kırılmasına sebep olduğunu, yüzüne de yumruk atarak burnunu kırdığını açıkladı.

Polis memuru, Kaya’nın katle teşebbüs, kavga ve rahatsızlık, Salih’in ise vahim zarar, kasti hasar, kavga ve rahatsızlık suçlarından tutuklandığını belirtti. Polis memuru, zanlıların aynı gün tutuklandığını ve soruşturma başlatıldığını söyledi. Polis memuru, alınacak ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, 3 gün süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarına emir verdi.

banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.