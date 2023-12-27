Katil zanlısı üniversite öğrencisiymiş!

Ayça Alav cinayetine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Alav’ı öldüren Kamerunlu zanlılarından birinin üniversite öğrencisi olduğu tespit edildi

Acımasızca hayattan koparılan Ayça Alav cinayetine ilişkin yankılar sürerken, küçücük adada yaşanan kriminal olaylar, güvenlikle ilgili endişelerin haklılığını bir kez daha ortaya koydu.

Ayça Alav’ın hunharca öldürülmesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

Alav’ın cansız bedeni bulunduğunda, 8 saat önce hayatını kaybetmişti. Yüzünde darp izleri bulunan Ayça Alav’ın gözünde yumruk izi tespit edildi.

Elleri ve ayakları bağlanmış olarak bulunan talihsiz kadının öldürüldükten sonra bantların arasına yerleştirilen havlu ile ağzı sıkıca kapatıldı.

Başkent Lefkoşa’da güpegündüz yaşanan tüyler ürpertici cinayetin ardından, katiller sırra kadem bastı.

İki Toplumlu Teknik Komitenin Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Salih Can Doratlı, yaptığı açıklamada; Güney Kıbrıs’tan bir takım yeni bilgiler elde ettiklerini söyledi. Doratlı, Kıbrıs Rum Polisi’nin zanlılara ilişkin bazı izlere rastladığını ve takipte olduklarını belirterek, katil zanlılarının yakalanması için Rum yetkili makamlarının da yoğun çalışma yaptığını kaydetti.

BİRİ BEKLEDİ BİRİ SOYDU

Ülkeyi sarsan Ayça Alav cinayetinin ortaya çıkan detayları kan dondururken, katiller ise henüz yakalanmadı.

Bölgedeki esnaf hala olayın şokunu atlamadı. Savunmasız kadın, depo olarak kullandıkları ‘Hit bit’ isimli iş yerine 22 Aralık günü saat 13.36’da giriş yaptı ve bir daha kendisinden haber alınamadı.

Bölgede bulunan iş yerlerine ait kamera görüntülerinde; Alav ailesinin yanında çalışan 20 yaşlarındaki Kamerun uyruklu üniversite öğrencisi katil zanlısının saat 13.50 raddelerinde ‘Hit bit’ isimli iş yerinden çıkış yaptığı görüldü.

Saat 14.20 raddelerinde geri dönen katil zanlısı, içeride bekleyen suç ortağı ile 15 dakika sonra elini kolunu sallayarak kaçtı.

Dehşete düşüren cinayet ülkedeki sınır güvenliğini bir kez daha sorgulattı. Güpegündüz işlenen vahşi cinayet ve soygunun ardından katil zanlıları hem kuzeyi hem de güneyi alarma geçirdi.

