Katil zanlılarını Güney'e kaçıran tutuklandı

Haspolat’ta Taammüden Adam Öldürme, suçları ile ilgili olarak zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’i Güney’e kaçıran zanlı Felix Engozi tutuklandı



Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren

Polis, huzurda bulunan zanlı Felix Engozi’nin “Ağır

Polis, zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’in 10 Ocak 2023 tarihinde

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Haspolat’ta meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’i güneye kaçıran zanlı Felix Engozi tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ali Gencer olayla ilgili bulguları aktardı.Polis, huzurda bulunan zanlı Felix Engozi’nin “Ağır bir cürüm işlemek için gizli ittifak” ve Feri Fail suçuna methaldar olduğunu belirtti.Polis, zanlılar Isaıah Edirium ve Amurie Andrew’in 10 Ocak 2023 tarihinde saat 12:55 raddelerinde Haspolat ta belediye evleri 2. Sokak üzerinde bulunan apartman dairesi içerisinde ikamet etmekte olduklarını ve konu adresin salon odası içerisinde depozito konusunu görüşmeye gelen Chukwudı Oliver Nwauuisi’ye evlerinde bulundurmuş oldukları tahta saplı baltaları gösterip korkutmak sureti ile Nwauuisi’nin konu ikametgahın açık olan balkonundan yerden 10m.95 cm yükseklikten beton zemine atlamasına sebebiyet verdiklerini aktardı. Polis müştekinin önceki gün öldüğünü belirip, zanlıların olay sonrası ikametlerinden kaçtıklarını ve yapılan soruşturma neticesinde zanlı Felix Engozi’nin yardımıyla Güney Kıbrıs ’a geçtiklerinin tespit edildiğini belirtti. Polis, suç ve suçlara ilişkin bilgi değişim ofisi aracılığı ile yapılan yazışmalar neticesinde Güney Kıbrıs’ta tespit edilerek tutuklanan zanlıların Birleşmiş Milletler Askerleri aracılığı ile Kermiya Sınır Kapısında teslim edildiklerini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlı Felix Engozi’nin ilk etapta 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.