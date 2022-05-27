Kasap dükkana çarparak durabildi

Karakum’da dikkatsizce tali yola dönen kiralık araç, anayolda seyreden minibüsle a çarpıştı, savrulup kasap dükkanın duvarına çarparak durabildi

Karakum’da dün sabah meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.Kaza saat 07:00 sıralarında meydana geldi.ZNF 073 plakalı kiralık aracıyla Şht. Cemil Akın Sokak üzerinden güney istikametine doğru seyreden 32 yaşındaki İkram Ashgar, Uğur Mumcu caddesine giriş yapmak isterken o esnada cadde üzerinde doğu istikametine doğru seyreden 38 yaşındaki İbrahim Türkmeneli yönetimindeki RK 930 plakalı personel minibüsüyle çarpıştı. Çarpışma sonucunda ZNF 073 plakalı kiralık araç, yol kenarında bulunan kasap dükkanın duvarına çarparak durabildi.Kaza sonucunda ZNF 073 plakalı araç sürücüsü İkram Ashgar ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Nedim Shaled, RK 930 plakalı araç sürücüsü38 yaşındaki İbrahim Türkmeneli ve yine aynı araçta yolcu olarak bulunan 36 yaşındaki Ahmet Korkmaz, 55 yaşındaki Bekir Birol ve 38 yaşındaki İbrahim Aktaş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.