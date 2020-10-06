Karşı şeride geçerek iki araca çarptı

banner480
banner69
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
Haspolat alt geçidinde korkutan kaza
237 0
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
Lezzetli ve Pratik 11 Omlet Tarifi
36 0
 
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
28 0
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
Galatasaray da Avrupa’ya veda etti
160 0
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
Doğum Ayınızın Çiçeği ve karakterinize etkisi
21 0
Az daha Cafeye giriyordular
Az daha Cafeye giriyordular
227 0
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
Lefkeliler referandumda ‘Hayır’ deme konusunda kararlı
36 0
banner529

Karşı şeride geçerek iki araca çarptı

banner476

Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nde yönetimindeki KL 730 plakalı araçla hastane istikametinden Ortaköy'e doğru seyreden Amro Yehya Kemaleldin Hassanın (E-21) sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarparak karşı şeride geçerek iki araca çarptı

banner533
Karşı şeride geçerek iki araca çarptı

Lefkoşa Ortaköy'de karşı şeride geçen araç, iki araca çarptı; kazada üç kişi yaralandı. Kazaya yol açan sürücü tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, saat 17.00 sıralarında Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi'nde yönetimindeki KL 730 plakalı araçla hastane istikametinden Ortaköy'e doğru seyreden 21 yaşındaki Amro Yehya Kemaleldin Hassanın sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip orta refüje çarparak karşı şeride geçti.

KL 730 plakalı araç, o esnada karşıdan gelen 46 yaşındaki Cem Güzelkeskin yönetimindeki MD 483 plakalı araç  ile 31 yaşındaki kadın Aisha Rehman yönetimindeki GC 703 plakalı  araca çarptı.

Kazada yaralanan MD 483 plakalı araç sürücüsü Cem Güzelkeskin ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Miray Güzelkeskin (K-3) ve GC 703 plakalı araç sürücüsü Aisha Rehman Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cem Güzelkeskin'in müşahede altına alındığı, diğer yaralıların ise taburcu oldukları belirtildi.

Kazaya sebebiyet veren KL 730 plakalı araç sürücüsü Amro Yehya Kemaleldin Hassanın ise tutuklandı.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.