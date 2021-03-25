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Karpaz’da infial

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Dipkarpaz'da yaşayan 16 yaşındaki kıza, biri amcasının oğlu olmak üzere üç kişinin tecavüz ettiği iddia edildi. Kız çocuğunun 7 aylık hamile olduğu da öne sürüldü

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Karpaz’da infial
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Dipkarpaz'da yaşayan 16 yaşındaki kıza 3 kişinin tecavüz ettiği iddia edildi. 
Karpaz‘da amcasının oğlu ve arkadaşları tarafından tecavüze uğradığı iddia edilen 16 yaşındaki kız çocuğunun 7 aylık hamile olduğu ortaya çıktı
Karpaz’da 2 sene önce yaşanan (Kız çocuğu 14 yaşındayken) ve iddiaya göre bugüne kadar devam eden tecavüz olayı infial yarattı.
İlk bilgilere göre, 14 yaşındayken 23 yaşındaki amcasının oğlunun tecavüzüne uğrayan çocuk, korktuğu için olayı kimseye anlatamadı.
Bu süreçte, çocuğa tecavüz ettiği iddia edilen amcasının oğlu ise yine iddiaya göre kendi öz yeğenine arkadaşlarının tecavüz etmesine de aracı oldu.
Polisin 3 kişiyi tutukladığı ve olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.
Tecavüze uğrayan ve şu an 16 yaşında olan kız çocuğunun 7 aylık hamile olduğu iddia edildi.
 
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