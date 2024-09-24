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Karısını bıçakladı, kızını yumrukladı

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Kalkanlı köyünde tartıştığı eşini önce bahçe küreğiyle darp eden ardından dizinden bıçaklayan Yakup Söylemez, kavgayı ayırmaya çalışan kızının başına da defalarca yumruk attıktan sonra başına kürekle vurdu

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Karısını bıçakladı, kızını yumrukladı
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Ülkede ‘kadına şiddetin’ boyutu her geçen gün tırmanarak büyüyor. Yaşanan tartışmada öfkesine hâkim olamayan adam dehşet saçtı. Güzelyurt’a bağlı Kalkanlı köyünde perşembe günü eşi ile tartışan Yakup Söylemez evde dehşet saçtı. Eşini ciddi şekilde darp eden zanlı, eline geçirdiği bahçe küreğiyle tartıştığı eşinin kafasına vurdu. Gözü dönmüş koca, çocuklarının gözü önünde eline aldığı bıçakla eşini dizinden bıçaklayarak yaralanmasına neden oldu. Kavgayı ayırmak için araya giren kızına da saldıran adam, kızının yüzünü yumrukladıktan sonra başına kürekle vurdu, elini bira şişesiyle yaraladı. Zanlı Söylemez’in eşi ve kızı eve çağrılan ambulansla Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

“BİRİNE SIĞINIRSAN SENİ VE ÇOCUKLARI PARÇALARIM”

Olayın ardından tutuklanan zanlı Yakup Söylemez, tutuklanarak Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru, olayın perşembe günü Kalkanlı ’da saat 17.10 sıralarında meydana geldiğini anlattı. Eşi ile yaşanan tartışma sonrası zanlının önce eşini daha sonra da kızını ciddi şekilde darp ederek yaraladığını kaydeden polis, kürek, bıçak ve bira şişesinin emare olarak alındığını kaydetti. Yapılan sorgulamada zanlının işlediği suçu itiraf ettiğini de belirten polis, zanlı Söylemez’in eşini tehdit ederek, “Birine sığınırsan seni de çocuklarını da parçalarım” diyerek şiddet tehdidinde bulunduğunu kaydetti. Konu ile ilgili tahkikat tamamlandığını belirten Nalbant zanlının mahkemenin uygun göreceği şekilde merkezi cezaevine gönderilmesi talebi üzerine yargıç davaları görüşülünceye dair 1 ayı geçmemek suretiyle Merkezi Cezaevi’ne gönderilmesine emir verdi.

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