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"Karım duyarsa beni bırakır"

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Akıncılar’da tasarrufunda kaçak etlerle yakalanan Osman Şanlıel, hücrede görüştüğü polise "Karım duyarsa beni bırakır. Karımdan başka kimsem yoktur” dedi

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"Karım duyarsa beni bırakır"
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Akıncılar’da tasarrufunda kaçak etlerle yakalanan zanlı Osman Şanlıel teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis,18 Haziran 2024 tarihinde Mağusa – Lefkoşa ana yolu üzerinde polis ekipleri tarafından şüpheli görülen ve durdurulan zanlıya ait çift kabin araç içerisinde yapılan aramada 640 kilo Güney Kıbrıs’tan kaçak olarak ithal edilen çeşitli etler bulunduğunu söyledi.
Polis, zanlının suçüstü tutuklandığını ve konu ile ilgili izahat istendiğinde söz konusu etleri Akıncılar bölgesinde yol kenarında bulduğunu ve aldığı beyanında bulunduğunu anımsattı.
Polis, zanlının ayrıca ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada ise buzluğunda toplam 10 kilo daha et bulunduğunu belirtti.
Polis, etlerin Veteriner Dairesi ekipleri tarafından incelendiğini ve mührü olmadığını bu nedenle sağlıksız olduğunu rapor ettiğini söyledi.
Polis, zanlının etleri Akıncılar’da yol kenarında bulduğunu ve zehirli olup, etraftaki hayvanların yiyerek zarar görmemesi için tasarrufuna aldığını, etleri Lefkoşa polisine götüreceğini ileri sürdüğünü kaydetti.
Polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak, hakkında toplam 7 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.
Polis, 23 Haziran’da zanlıyı hücrede ziyaret ettiğini ve orada “Etler kaçaktır, karım duyarsa beni bırakır. Karımdan başka kimsem yoktur” dediğini aktardı.
Polis, zanlının avukatının bir sorusu üzerine ise “zanlı Akıncılar, Mağusa polisini geçip etleri yerini dahi bilmediği Lefkoşa polisine götüreceğini söyledi” dedi.
Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını ifade ederek, teminat talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yargılanıncaya değin yurt dışına çıkışını yasaklayarak, 50 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber iki kefilin 300 biner TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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