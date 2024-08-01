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Kardeşinin ehliyeti ile polisi yanıltmaya çalıştı

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Gönyeli’de trafik polisleri tarafından durdurulan ve kardeşinin ehliyetini kullanarak, ekipleri yanıltmaya çalışan Yemenli araç sürücüsü Abdulaziz Fadhala teminatla serbest bırakıldı

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Kardeşinin ehliyeti ile polisi yanıltmaya çalıştı
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Gönyeli’de meydana gelen sahtekarlıkla kayıt temini suçundan tutuklanan Yemenli Abdulaziz Fadhala dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Polis, 21 Temmuz 2024 tarihinde saat 18.16 sıralarında Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde yapılan trafik kontrolü esnasında durdurulan KZ 619 plakalı araç sürücüsü olan Abdulaziz Fadhala’nın kardeşinin ehliyetini kullanarak, ekipleri yanıltmaya çalıştığını söyledi. Polis, zanlının kendisini yurt dışında bulunan kardeşi Salman Fudhalah olarak tanıtıp, ona ait sürüş ehliyetini ekiplere gösterdiğini ve trafik cezasının kardeşi adına yazılmasını sağladığını belirtti. Polis, zanlının kardeşinin kimliğine büründüğünün anlaşılması üzerine 27 Temmuz’da tutuklandığını açıkladı. Soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, zanlının öğrenci olduğunu belirterek, teminat talep etti.
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanarak tüm kimlik ve seyahat belgelerine el konulmasına, 30 bin TL nakdi teminat yatırmasına, bir milyon TL şahsi kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün en yakın polis karakolunda ispat-ı vücutta bulunması şartıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 
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