Kardeşi yakalattı

Türkiye’de üçüz kardeşlerden biri olan Ozan Koncaoğlu’nun, kardeşinin pasaportu ile KKTC’ye 6 kez giriş çıkış yaptığı ortaya çıktı. Kardeşinin Türkiye’de yaptığı şikâyet sonrası tutuklanan Koncaoğlu’nun 87 gündür ülkede kaçak bulunduğu saptandı

Üçüz kardeşlerden biri olan zanlı Ozan Koncaoğlu, yıllardır kardeşinin seyahat belgeleri ile KKTC’ye giriş çıkış yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye Cumhuriyeti Polis Müdürlüğünden gelen yazı ile harekete geçen polis, zanlı Koncaoğlu’nu Girne’de tutukladı.

‘Sahte davranışla kayıt temini’ suçundan tutuklanan zanlının, 87 gündür ülkede yasal statüsü olmadığı da ortaya çıktı.

Kardeşinin Türkiye’de yaptığı şikâyet sonrası tutuklanan zanlı Ozan Koncaoğlu, yapılan sorgusunda Muhaceret Polisi’nin yanlış yaptığı savunmasını yaptı. Tutukluluk talebi ile Girne Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı aleyhinde mahkeme 2 gün tutukluluk emri verdi.

KARDEŞİNİN PASAPORTU İLE 6 KEZ GİRİŞ ÇIKIŞ YAPTI…

Girne Polis Müdürlüğüne bağlı Adli Şube’de görevli polis çavuşu Ömer Faruk Şengil, zanlı Ozan Koncaoğlu’nun 2015 yılından bu yana ülkeye çeşitli tarihlerde giriş çıkış yaptığını, en son 11 Ocak 2022 tarihinde giriş çıkışı olduğunu anlattı.

Polis çavuşu zanlının üçüz kardeşler olduğunu, kardeşine olan benzerliğini kullanarak onun seyahat belgeleri ile giriş çıkış yaptığını, kardeşinin bu durumu Türkiye’de polise giderek ihbar ettiğini söyledi. Türkiye Cumhuriyetinden gelen yazı ile araştırma başlattıklarını anlatan Şengil, zanlının 6 kez kardeşine ait pasaportla ülkeye giriş çıkış yaptığını kaydetti.

87 GÜNDÜR ÜLKEDE KAÇAK…

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Şengil, yapılan araştırmada zanlının 87 gündür ülkede yasal statüsü olmadığını ifade etti. Mahkeme emri ile zanlının evinde de arama yapıldığını belirten Şengil, evde bulunan Türkiye Cumhuriyeti’ne ait pasaportların da emare olarak alındığını söyledi. Türkiye Cumhuriyetinden mailin 5 Mart 2023 tarihinde geldiğini kaydeden Şengil, zanlının birkaç beyanı olduğunu bunların araştırılması gerektiğini kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadelerin olduğunu kaydeden Şengil, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

