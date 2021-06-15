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Karayeğen kurtarılamadı

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Lefkoşa’da 3 Haziran’da motosikletiyle seyrederken araçla çarpışarak ağır yaralanan 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen, 11 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

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Karayeğen kurtarılamadı
 
Lefkoşa’da 3 Haziran’da meydana gelen kazada yaralanan ve yoğun bakımda tedavi gören 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, dün hayatını kaybetti.
Lefkoşa’da Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu yaralanarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi görmekte olan Ali Sinan Karayeğen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayeğen, dün hayatını kaybetti.
KAZA NASIL OMUŞTU?
Lefkoşa’da 3 Haziran günü saat 09.40’da Dr. Burhan Nalbantoğlu caddesi üzerinde 82 yaşındaki Ali Sinan Karayeğen, yönetimindeki NE 547 plakalı motosikletiyle dikkatsizce araçlara öncelik hakkı vermeden hastane çemberine giriş yapmış ve o esnada güney istikametine doğru seyreden ve çembere giriş yapan 44 yaşındaki Cengiz Tutkun yönetimindeki MM 322 plakalı araçla çarpışmıştı.
Kaza sonucu Ali Sinan Karayeğen ağır yaralanmıştı ve o günden bu yana yoğun bakımda tedavi görüyordu.
 
 
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