banner913
banner932
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
Milli gelirimiz 14 bin 648 dolarmış
33 0
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
Gıda pahalılığında dünya 6’ncısıyız!
11 0
 
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
339 günde 41 kişiyi trafiğe kurban verdik
14 0
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta 73 trafik kazası meydana geldi, 2 kişi hayatını kaybetti
22 0
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
KKTC Futbol Kadın Milli Takımı Serhat Deniz'e emanet
43 0
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
18 0
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
30 0
banner964
banner985

Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

banner989

Defalarca hırsızlıktan yakalanan, yalan söyleyip dolandırıcılık yapan ve 10 ayrı davadan yargılanan 29 yaşındaki Kadriye Denise Sürücü, iki yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sürücü, karardan sonra “İki yıl çok uzun, gençliğim gitti” diyerek gözyaşlarına boğuldu

banner974
Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu
banner971
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 10 ayrı davadan yargılanan 29 yaşındaki Kadriye Denise Sürücü, iki yıl hapis cezası aldı.
Karardan sonra gözyaşı döken sanık, “İki yıl çok uzun. Gençliğim gitti” diyerek gözyaşlarına boğuldu.  
Kararı okuyan yargıç, sanığın 12 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa’ya bağlı Yılmazköy’de anahtarı üzerinde bırakılan bir eve girerek, komodin çekmesindeki 700 TL parayı sirkat ettiğini söyledi.
Yargıç, sanığın soğukkanlılıkla böyle bir suç işlemesini aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın birçok kez aynı suçları işleyip, ıslah olmadığını ifade eden Yargıç, sanık hakkında karar verirken, Gazimağusa bölgesi ve Lefkoşa’da meydana gelen 9 ayrı suçtan dolayı askıda olan davaların da dikkate alındığını belirtti. Yargıç,  bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Yargıç, oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.
Sanık, 29 Nisan 2023 tarihinde, İnönü’de, isminin baş harfleri Ç.B. olan şahıstan bir tanıdığının kızı olduğunu söyleyerek, taksi parası için 500 TL almıştı.
Sanık, 12 Temmuz 2023 tarihinde, yine aynı köyde, Ö.Ç.’den, “Beni Tahir usta yolladı” diyerek 250 TL para temin etmişti.
Sanık, 13 Temmuz’da bu kez Korkuteli’nde, Fidan isimli kafeteryada, 105 TL tutarında aldığı yiyecek ve içeceklerin hesabını, bankamatikten para çekip gelme bahanesiyle işletmeden ayrılmıştı.
Sanık, 18 Temmuz’da parasını daha sonra vereceğini söyleyerek, Güzelyurt’ta bir eczaneden ilaç aldı ancak bin 325 TL parayı ödememişti.
Sanık, yine 2023 yılı içerisinde bir güzellik merkezinden 3 bin liralık ürün alıp, bin lirasını ödeyip, 2 bin lirasını ödememişti.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.