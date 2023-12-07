Kararı duyunca gözyaşlarına boğuldu

Defalarca hırsızlıktan yakalanan, yalan söyleyip dolandırıcılık yapan ve 10 ayrı davadan yargılanan 29 yaşındaki Kadriye Denise Sürücü, iki yıl hapis cezasına mahkum edildi. Sürücü, karardan sonra “İki yıl çok uzun, gençliğim gitti” diyerek gözyaşlarına boğuldu

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 10 ayrı davadan yargılanan 29 yaşındaki Kadriye Denise Sürücü, iki yıl hapis cezası aldı.

Karardan sonra gözyaşı döken sanık, “İki yıl çok uzun. Gençliğim gitti” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kararı okuyan yargıç, sanığın 12 Mayıs 2023 tarihinde Lefkoşa’ya bağlı Yılmazköy’de anahtarı üzerinde bırakılan bir eve girerek, komodin çekmesindeki 700 TL parayı sirkat ettiğini söyledi.

Yargıç, sanığın soğukkanlılıkla böyle bir suç işlemesini aleyhinde değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın birçok kez aynı suçları işleyip, ıslah olmadığını ifade eden Yargıç, sanık hakkında karar verirken, Gazimağusa bölgesi ve Lefkoşa’da meydana gelen 9 ayrı suçtan dolayı askıda olan davaların da dikkate alındığını belirtti. Yargıç, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Yargıç, oybirliği ile iki yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Sanık, 29 Nisan 2023 tarihinde, İnönü’de, isminin baş harfleri Ç.B. olan şahıstan bir tanıdığının kızı olduğunu söyleyerek, taksi parası için 500 TL almıştı.

Sanık, 12 Temmuz 2023 tarihinde, yine aynı köyde, Ö.Ç.’den, “Beni Tahir usta yolladı” diyerek 250 TL para temin etmişti.

Sanık, 13 Temmuz’da bu kez Korkuteli’nde, Fidan isimli kafeteryada, 105 TL tutarında aldığı yiyecek ve içeceklerin hesabını, bankamatikten para çekip gelme bahanesiyle işletmeden ayrılmıştı.

Sanık, 18 Temmuz’da parasını daha sonra vereceğini söyleyerek, Güzelyurt’ta bir eczaneden ilaç aldı ancak bin 325 TL parayı ödememişti.

Sanık, yine 2023 yılı içerisinde bir güzellik merkezinden 3 bin liralık ürün alıp, bin lirasını ödeyip, 2 bin lirasını ödememişti.

