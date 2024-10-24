Karar duruşması bugün

İskele’de bir inşaat alanında Sefer Buğra Altundağ tarafından hunharca katledilen Zehie Helin Reessur’un cinayet kararı bugün açıklanıyor

İskele’de 2023 yılının Ocak ayında 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur’u aramızdan alan cinayet zanlısı Sefer Buğra Altundağ hakkındaki karar bugün açıklanıyor.

Saat 09.30'da İskele Kaza Mahkemesi'nde görüşülecek karar duruşmasını bazı siyasi parti ve örgütler de takip edecek.

Uzun soluklu cinayet duruşmasında Altundağ ‘Taammüden adam öldürme’ suçunu kabul etmemişti.

Henüz 16 yaşında hayatının baharında vahşi bir cinayete kurban giden Helin için ailesi ve arkadaşları kamuoyunu derinden yaralayan cinayet kararında bütün halkı İskele Kaza Mahkemesi önünde toplanmaya çağırdı.

Gözyaşı 635 gündür hiç dinmeyen acılı anne Zişan Reesur Saltukhan, evladı olan olmayan tüm duyarlı insanları Helin’in sesi olması için bugün İskele Kaza Mahkemesi önüne çağırdı.

“Çocuklarımız, kız kardeşlerimiz, ablalarımız, annelerimiz ve tüm kadınlar için daha güvenli bir Kıbrıs için bir araya gelelim. Başka Helinler ölmesin, başka anneler ağlamasın” ifadelerini kullanan Zişan Reesur Saltukhan, ulaşım sorunu yaşayanların da kendisine ulaşabileceğini otobüs seferinin de bugün Helin için hizmette olacağını söyledi.

Helin'in annesi Zişan Saltukhan geçtiğimiz günlerde de açıklama yapmış, “Ben kızımın tacize uğradığını mahkemede öğrendim. Helin’i susturmak için öldürme yolunu seçti. Bunu kendisi söyledi. Çünkü Helin gidip onu şikayet edecekti. Başta planlı bir cinayet değildi ama kızımı susturmak istedi. Kızım buna rağmen mücadele etti. Tıbbi yardım alsa hayatta kalabilecekti. Buna izin vermedi. O yüzden en ağır cezayı istiyorum. O da ağırlaştırılmış müebbet cezasıdır. En ağır ceza bile olsa benim içim asla soğumayacak, kızım geri gelmeyecek ama yattığı yerde rahat yatacak” ifadelerini kullanmıştı.

CİNAYET NASIL OLMUŞTU?

İskele Long Beach Bölgesi’nde 25 Ocak 2023 tarihinde cinayet zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ, 16 yaşındaki Zahie Helin Ressur’u bir inşaata götürerek başına sert bir cisim vurarak hayatını sonlandırmış, Olayın ardından zanlı güneye kaçmıştı. Aynı gün adanın güneyinde tespit edilen zanlı, tutuklanarak kuzeye teslim edilmişti.