Karaoğlanoğlu’nda bir araçta tabanca, şarjör ve mermi bulundu, 2 kişi tutuklandı

Karaoğlanoğlu’nda dün gece polisin bir araçta yaptığı aramada bir tabanca, tabancaya ait şarjör ve 25 canlı mermi bulundu, olayla ilgili iki kişi tutuklandı.
Polis basın bültenine göre, saat 21.15’te Karaoğlanoğlu’nda A.K.’nin (E-39) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, bir tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 25 canlı mermi bulunarak emare alındı.
A.K. ile birlikte, olayla bağlantısı olduğu tespit edilen M.Ö. (E-44) tutuklanırken, polisin soruşturmasının sürdüğü belirtildi.
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