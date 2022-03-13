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Karantinadaki iki hükümlü tutuklu firar etti

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Karantinadaki iki hükümlü tutuklu firar etti

Covid-19 pozitif oldukları için bir yurtta karantinada tutulan hükümlü tutuklulardan ikisinin firar ettiği ve arandıkları açıklandı.

Polis Basın Subaylığı’nın “Yasal tutukluluktan firar” başlığıyla yaptığı açıklamaya göre, firar bugün 00.45’te meydana geldi.

Demirhan'da, Merkezi Cezaevinde tutuklu bulunan Covid-19 pozitif olan mahkumların tutulduğu Mavi Kalem Öğrenci Yurdu’nda cezaevi görevlileri kontrolünde tutulan hükümlü tutuklu T.Ç.(E-25) ve D.G.’nn (E-38) yasal tutukluluktan firar ettikleri kaydedilen açıklamada, söz konusu iki kişinin arandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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