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Karaböcek’in kumpası ortaya çıktı

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Karaböcek’in kumpası ortaya çıktı

 
Gazeteci Şener Levent ile İş İnsanı Tekin Arhun’un konuşmasını izinsiz kayıt edip Youtube üzerinde yayınladığı gerekçesi ile tutuklanan zanlı İsmail Karaböcek mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Soner Şaban, zanlı İsmail Karaböcek’in Özel Hayatın Gizliliğine ve Konuşulanları İfşa suçuyla methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlının 25 Şubat’ta polise yapılan şikâyet üzerine Şener Levent ve Tekin Arhun ile zanlının Gönyeli’de huzurunda gerçekleşen konuşmaları Youtube’da yayınladığının iddia edildiğini belirtti. Polis, zanlı İsmail Karaböcek’in tutuklandığını ve sözlü beyanında bu kaydı Youtube’dan alıp Messenger üzerinden gönderdiğini ileri sürdüğünü aktardı. Polis, zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Mine Ozankaya zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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