Mağusa’da polisi görünce üzerindeki 7 gram kokain türü uyuşturucuyu yutarak komaya giren Buğra Nil Kaptan’ın beyin ölümü gerçekleşti



Mağusa’da 18 Eylül tarihinde trafik kontrolü yapan polisten korkarak aynı araç içerisinde bulunan Ali Yavuzcan’ın tasarrufundaki 7 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi yuttuğu iddia edilerek komaya giren Buğra Nil Kaptan ile ilgili üzücü haber geldi.

19 Eylül tarihinden beri Mağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde bilinci kapalı olarak tedavi altında tutulan 30 yaşındaki Buğra Nil Kaptan’ın dün öğle saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.



ORGANLARI BAĞIŞLANACAK

Beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organ bağışı için Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi.

Kaptan’ın 2 çocuk annesi olduğu edinilen bilgiler arasında...



3 KİŞİNİN TUTUKLULUĞU DEVAM EDİYOR

Buğra Nil Kaptan’ın Mağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alınmasının ardından başlatılan polis soruşturmasında, Buğra Nil Kaptan, Sibel Ocak, Ali Yavuzcan ve Cemal Türkkan’ın 10 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi temin ettikleri ve 10 gram kokain türü uyuşturucu maddenin 3 gramını 3 ayrı kişiye sattıkları tespit edilmişti.

Polis soruşturmasında, 18 Eylül 2020 tarihinde Buğra Nil Kaptan, zanlı Ali Yavuzcan, zanlı Sibel Ocak ve zanlı Cemal Türkkan’ın Mağusa’da bir eğlence yerine giderek alkol aldıkları, akabinde zanlı Türkkan’ın kullanımında bulunan araç ile konu yerden ayrıldıktan sonra yolda Mağusa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğu esnada zanlı Türkkan’a yapılan testte zanlının nefesinde yüzde 70 mlgr alkol olduğu tespit edilmiş, yine yürütülen ileri soruşturmada polisin aracı durdurduğu esnada Buğra Nil Kaptan’ın, zanlı Yavuzcan’ın tasarrufunda bulunan 7 gram kokain türü uyuşturucu maddeyi polisten korktuğu gerekçesiyle yuttuğu yönünde polis bazı ifadelere ulaşmıştı.

Buğra Nil Kaptan aynı gün saat 04.00 raddelerinde rahatsızlanarak zanlı Yavuzcan ve Türkkan tarafından Mağusa’da özel bir hastaneye götürülerek Kaptan’a bağırsak boşaltma tedavisi uygulanmış, hastaneden ayrılarak İskele’ye dönen Kaptan’ın 19 Eylül 2020 tarihinde ağırlaşması üzerine ambulans ile Mağusa Devlet Hastanesi’ne götürülerek Yoğun Bakım Servisi’nde tedavi altına alınmıştı.

Polisin başlattığı soruşturma kapsamında ise zanlı Ali Yavuzcan, Sibel Ocak ve Cemal Türkkan’ın tutukluluğu devam ediyor.

