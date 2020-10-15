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Kaptan konuşmuyor

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Girne’de bir tekneye yapılan kaçakçılık operasyonuyla ilgili soruşturma sürerken, tekneye özel bir yat limanından mı yoksa Girne limanından mı yükleme yapıldığı netlik kazanmadı. Teknenin kaptanının polise hiçbir itirafta bulunmadığı öğrenildi

Kaptan konuşmuyor
 
Girne’de geçtiğimiz Cumartesi günü bir tekneye yapılan kaçakçılık operasyonunda polis soruşturması sürüyor.
Teknede bulunan çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonu ve alkollü içkilerin nereye sevk edilmek istendiği araştırılıyor.
Kaçakçılık operasyonunda el konulan Amelya atlı tekneye özel bir yat limanından mı yoksa Girne limanından mı yükleme yapıldığı konusunda henüz resmi makamlarca bir açıklama yapılmadı.
Teknenin kaptanı Hüseyin Çetinbaş’ın polis sorgusunda hiçbir itirafta bulunmadığı ve sorgusunun devam ettiği öğrenildi.
Teknede yolcu olarak bulunan Adnan Aydor’un adaya ne zaman girdiği, 7 gün karantinada kalıp kalmadığı bilinmiyor.
Teknenin Ayşe Topcuoğlu ve Aytaç Gökmen adına olduğu iddia edildi.
10 Ekim Cumartesi günü Girne Turizm Limanı’ndan ayrılan bir tekneye Sahil Güvenlik ekipleri, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından operasyon düzenlemişti.
Lapta deniz kıyısından yaklaşık 2 mil açıkta Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen tekne, Girne Turizm Limanına getirilerek teknede yapılan aramada; gümrüğe beyan edilmemiş çok sayıda sigara, elektronik sigara tütünü, cep telefonunu ve alkollü içki tespit edildi.
Mesele ile ilgili olarak teknenin kaptanı 30 yaşındaki
Hüseyin Çetinbaş, teknede yolcu olarak bulunan 53 yaşındaki Ayşe Topcuoğlu A.Y. ve olayla bağlantısı görülen gümrük memuru 43 yaşındaki isminin baş harfleri S.Ç olan kişi tutuklanmıştı.
 
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