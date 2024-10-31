Kapatma saatine uymayan üç işletmeye yasal işlem

Girne bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinin kapatma saatlerine yönelik polis ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, üç işyerinin mekan kapatma saatine uymayıp halen faaliyette olduğu tespit edildi.

Polis Basın Bülteni'ne göre, bahse konu işyerleri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

Polisin soruşturması sürüyor.

