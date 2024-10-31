Kapatma saatine uymayan üç işletmeye yasal işlem

Girne bölgesinde faaliyet gösteren işyerlerinin kapatma saatlerine yönelik polis ekipleri tarafından dün gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, üç işyerinin mekan kapatma saatine uymayıp halen faaliyette olduğu tespit edildi.
Polis Basın Bülteni'ne göre, bahse konu işyerleri işletmecileri aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polisin soruşturması sürüyor.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.