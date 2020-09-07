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Kanunsuz ve ruhsatsız avlandıkları tespit edilen 7 avcı tutuklandı

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Kanunsuz ve ruhsatsız avlandıkları tespit edilen 7 avcı tutuklandı

Ülke genelinde dün ikinci ince av kapsamında gerçekleştirilen rutin avcı kontrollerinde, kanunsuz ve ruhsatsız avlandıkları tespit edilen 7 avcı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Polis Basın Bülteni’ne göre, İ.A.’nın (E-28) Köprülü’de ava açık bölge olan 26 nolu Kukla göleti bölgesinde avlanma ruhsatı olmaksızın avlandığı; D.B. (E-63), M.K.(E-61), A.D.(E-56), K.D.(E-48), K.K.(E-56) ve Ş.Ş.’nin (E-51) ise İskele Sınırüstü göletinde ava açık bir günde ava kapalı bölge olan Sınırüstü göletinin 500 metreden yakın alanı içerisinde kanunsuz olarak avlandıkları tespit edildi.

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