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Kanunsuz olarak avlandığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı

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Kanunsuz olarak avlandığı tespit edilen 4 kişi tutuklandı
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Kanunsuz olarak avlandığı tespit edilen Güneşköy’de üç ve Yarköy’de ise bir kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün ikinci av sezonu kapsamında, polis ekipleri tarafından ülke genelinde yapılan kontrolde, Güneşköy’de üç kişinin adına kayıtlı olmayan av tüfeği ile geçerli avlanma ruhsatı olmadan; Yarköy’de ise bir kişinin geçerli avlanma ruhsatı olmadan avlandığı tespit edildi. Yarköy’deki kişinin ayrıca, traktöründe av tüfeği ile 15 adet av tüfeği fişeğini kanunsuz olarak taşıdığı belirlendi. Bahse konu dört kişi aleyhinde yasal işlem başlatıldı.
 
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