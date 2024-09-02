Kanunsuz avlanan 5 kişiye işlem

Polis tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen avcı kontrollerinde Ergazi’de gölet mevkiinde toplam beş kişinin, ava kapalı bölgede kanunsuz avlandığı tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, II. İnce Av sezonu kapsamında gerçekleştirilen kontrollerde, tespit edilen şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Polis soruşturması devam ediyor.

