Kanunsuz avlanan 5 avcıya yasal işlem

Polis, dün ülke genelinde gerçekleştirilen kontrollerde kanunsuz avlandığını tespit ettiği 5 avcı hakkında yasal işlem başlattı
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre, Boğazköy’de, M.Y(E-36), Ü.A.(E-59) ile M.B.’nin (E-21) meskun mahale 250 metre mesafeden fazla yaklaşmak suretiyle ve Güzelyurt’ta, B.Ö.’nün (E-83) ava kapalı bölge içerisinde, A.K.’nin (E-39) ise araç ile seyir halindeyken kanunsuz olarak avlandığı tespit edildi.
Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı, soruşturma sürüyor
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