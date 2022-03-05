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Kanında uyuşturucu çıktı

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Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde lüks aracıyla takla atan Afrika uyruklu üniversite öğrencisi gencin kazadan sonra alınan kan örneğine uyuşturucu tespit edildi

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Kanında uyuşturucu çıktı
 
 
Uyuşturucu madde tesiri altında kaza yapan zanlı Habibullah Sanusı Abdulrazaq dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Zanlı Abdulrazaq, Mercedes marka aracıyla kuzey çevre yolu üzerinde 9 Şubat’ta takla atmıştı.
Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı. Polis, 9 Şubat’ta saat 13:30 sıralarında, Lefkoşa’da kuzey çevre yolu üzerinde batı istikametine doğru, yönetimindeki UA 066 plakalı salon araç ile süratli ve dikkatsizce seyreden 23 yaşındaki Habibullah Sanusı Abdulrazaq’nun Girne – Lefkoşa Anayoluna bağlanan sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip bariyerlere çarparak takla attığını belirtti. Polis, kaza sonrası zanlıdan alınan kan örneğinde kanıda hintkeneviri türü uyuşturucu madde belirlendiğini ve tutuklandığını söyledi.
Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu ve aleyhindeki tahkikatın tamamlandığını belirterek mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç Mine Ozankaya, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 5 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.
 

Habibullah Sanusı Abdulrazaq
 
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