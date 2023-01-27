Kanımız dondu

İskele’de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinin detayları kan dondurdu. Katil zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ’ın, Reessur’un kafasına çekiçle beş kez vurduğu, sonra boğazına iki kez boruyla vurup öldürdüğü ortaya çıktı

İskele’de önceki gün meydana gelen, 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur cinayetinin zanlısı 21 yaşındaki Sefer Buğra Altundağ dün sabah İskele Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı. Mahkeme, zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Polis Mahkeme avlusu ve salonunda geniş güvenlik önlemi alırken, zanlının sakin tavrı dikkat çekti.

Duruşmanın savcısı Ayşe Kaymak, Soruşturma Subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara’nın ifadeleri doğrultusunda, maktule otopsi yapılacağını ve sonucun duruşmanın seyrini etkileyebileceğini kaydederek bir gün tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Şevket Gazi de Savcı’nın talebi doğrultusunda bir gün tutukluluk kararı verdi. Zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.

ÖNCE KAFASINA ÇEKİÇLE, SONRA BOĞAZINA BORUYLA VURUP ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetin soruşturma subayı Müfettiş Muavini Erdim Kara, mahkemeye verdiği ifadede soruşturma sonucu elde ettiği bulgularla olayı anlattı.

İfadeye göre, cinayet 25 Ocak 01.55 ile 02.12 saatleri arasında meydana geldi.

Longbeach bölgesinde bir şirkete ait şantiye alanı içerisinde LM 560 plakalı araç içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucu zanlı Sefer Buğra Altundağ, demir çekiçle Zehie Helin Reessur’un kafasına 5 kez vurdu. Daha sonra zanlı, Zehie'yi 100 metre ileriye araçla taşıdı ve galvaniz boru ile iki kez boğazına vurmak suretiyle Zehie Helin Reessur’u öldürdü.

Olay yerinden kaçan zanlı, Derinya tarafında aracını terk ederek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne geçti.

Dün saat 19.05’te Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden teslim alınan zanlının iki kez gönüllü ifade verdiği belirtildi.

Müfettiş Muavini Erdim Kara, maktule bu sabah Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde otopsi yapılacağını, otopsi sonuçlarının davaya yön vermesi açısından önemli olduğunu belirterek zanlı için tutukluluk talebinde bulundu.

Yargıç Şevket Gazi de, davanın, “taammüden adam öldürme”, “adam öldürme”, “Vahim zarar” ve “ciddi darp” gibi ciddi suçları kapsadığını belirterek, zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verdi.

Zanlının avukatı tutukluluğa itirazlarının olmadığını beyan etti.

