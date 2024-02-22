Kan donduran soygun!

Karşıyaka’da 17 Şubat’taki soygunun ayrıntıları kan dondurdu. Cengiz Göçmen’in evine giren bıçaklı iki soyguncu, Göçmen’i ciddi şekilde darp ettikten sonra ellerini kemer ile bağladı, ardından Göçmen’i rehin alıp yan eve götürdü Yan evdeki iki ev sahibini de rehin alan soyguncular, Göçmen’i ve iki ev sahibini çarşafla bağlayıp banyoya kilitledi ve evden 400 Dolar, 20 Sterlin ve 10 bin 300 TL çaldı. Tutuklanan zanlıların kaçak yaşadıkları ortaya çıktı

Karşıyaka köyünde 17 Şubat tarihinde soygun maksatlı iki eve giren ve ev sahiplerine dehşeti yaşatan Yunus Reşit Ağaoğlu ve Emrah Kızıltaş dün Girne Kaza Mahkemesine çıkarıldı.

Gece yarısı soygun maksatlı önce 56 yaşındaki Cengiz Göçmen’e ait eve giren bıçaklı soyguncular Göçmen’i ciddi şekilde darp ettikten sonra ellerini kemer ile bağlayıp cep telefonunu kırdılar.

Ülkede ve Karşıyaka köyünde büyük yankı uyandıran olayda bıçaklı soyguncular Göçmen’i rehin alarak başka bir eve götürdüler. Korkunç olayda Göçmen’i rehin alan gözü dönmüş soyguncular, yan eve girerek iki ev sahibini daha rehin aldı. Göçmen’e bıçak zoruyla iki ev sahibini bağlamak için çarşafları kestiren soyguncular iki Bangladeşliyi çarşafla bağlayıp banyoya kilitledi.

Her iki evden toplamda 400 Dolar, 20 Sterlin ve 10 bin 300 TL çalan soyguncular ev sahiplerinin eşyalarını da çaldılar. Kısa sürede tutuklanan zanlılar Girne Kaza Mahkemesine çıkarılarak aleyhlerine 7’şer gün tutukluluk emri alındı.

Polis, zanlıların 17 Şubat 2024 tarihinde 00:00 05:30 saatleri arasında Karşıyaka'da Üç Oluk Sokak üzerinde bulunan inşaatları henüz tamamlanmamış ikametgahlardan birinde kalan 56 yaşındaki Cengiz Göçmen’in evine yatak odası balkonunun kapısından girdiklerini söyledi.

Polis, zanlıların C.G.Y’yi bıçaklar ile korkutup ciddi şekilde darp ettikten sonra kemer ile ellerini bağlayıp bir adet Samsung A50 marka ve Red Mi 12 C marka cep telefonunu, giymekte olduğu eşofmanın cebine muhafaza ettiği 4 bin 900 TL ile yatak odasında bulunan 400 Dolar nakit para ile 2 çift çorap ve iki atleti çaldıklarını, ayrıca 1 adet Reeder P13 marka cep telefonunu yere atıp kırdıklarını açıkladı.

"SOYDUKLARI EVİN SAHİBİNİN ELLERİNİ BAĞLAYIP BAŞKA EVE HIRSIZLIĞA GİTTİLER"

Polis, zanlıların daha sonra Cengiz Göçmen’i elleri bağlı şekilde yanlarına alıp ikametgahtan çıkararak yan taraftaki yine inşaatı henüz tamamlanmamış yerde kalan 41 yaşındaki Bangladeş uyruklu isminin baş harfleri G.H. ile 29 yaşındaki Bangladeş uyruklu isminin baş harfleri M.A.R.’nın kalmakta olduğu ikametgaha oturma odasının kapalı ve kilitsiz durumdaki kapısından girdiklerini açıkladı. Polis, zanlıların iki şahsı bıçakla korkutup, ciddi bir şekilde darp ettikten sonra onların ellerini ve ayaklarını yanlarında götürdükleri Cengiz Göçmen’i çarşaf bezlerle bağlattıklarını belirtti.

"İKİ BANGLADEŞLİ ŞAHSI DARP EDİP BANYOYA KİLİTLEDİLER"

Polis, zanlıların iki şahsı banyoya kilitlediğini, daha sonra ikametgahın yatak odası içerisinde bulunan G.H.’ye ait 3.000 TL. nakit para, 2 adet pantolon, 3 adet tişört ve 2 adet tarihi dolmuş ve bir adet yeni Bangladeş pasaportu ile M.A.R.’ya ait 2 bin 900 TL ve 20 Sterlin nakit para ile bir adet Samsung A10 marka cep telefonu, Bangladeş sürüş ehliyeti ,kimlik kartını, 1 adet siyah renk sırt çantasını, 4 adet pantolon ve 3 adet tişörtünü sirkat ettikten sonra Bangladeşlileri elleri ve ayakları bağlı şekilde banyoda kilitli bırakarak tekrar C.G.’yi yanlarına alıp kaldığı ikametgaha geçerek saat 05:30'a kadar onu bıçakla korkutup birbirlerini değişerek uyuduktan sonra oradan kaçtıklarını açıkladı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, zanlıların aynı gün Girne’de tespit edilerek, tutuklandıklarını açıkladı.

Polis, darp edilen ve soyulan 3 şahsın Girne Akçiçek Hastanesi'ne götürülerek genel vücut muayenelerinin yapıldığını ve ciddi şekilde darp edildiklerine dair doktor raporları temin edildiğini söyledi. Polis, 3 müştekinin karakolda ifade vermek için bekledikleri esnada tutuklanarak karakola getirilen zanlıları görüp evlerine giren şahısların onlar oldukları hususunda ifade verdiklerini belirtti. Polis, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti.

"ZANLILAR İKAMET İZİNSİZ"

Polis, bu süre içerisinde yapılan araştırmada Yunus Reşit Ağaoğlu’nun 11.02.2024 tarihinden, Emrah Kızıltaş’ın ise 01.10.2022 tarihinden beridir KKTC'de ikamet izinsiz olduklarını belirlediklerini açıkladı. Polis, M.A.R.’ya ait biri tarihi geçiş diğeri de yeni olmak üzere 2 adet Bangladeş Pasaportu, 1 adet Bangladeş Kimliği ve ehliyeti C.G’ye ait 100 doları tüm aramalara ve soruşturmalara rağmen bulunmadığını açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

