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Kamyonlara yönelik trafik denetimi

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Ülke genelinde trafik ekipleri tarafından kamyonlara yönelik yapılan denetimlerde yasak olmasına rağmen trafikte seyreden 6 kamyon sürücüsü rapor edildi.

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Kamyonlara yönelik trafik denetimi
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Polis dün de aynı amaçla Girne-Lefkoşa anayolunda yaptığı denetimde yasak olmasına rağmen sözkonusu yolda seyir halinde olan 12 kamyon sürücüsü saptadı.
Polis, sözkonusu sürücüler aleyhinde yasal işlem başlattı.
Polisin açıklamasına göre, kamu mesai saati başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıç saatine kadar olan 07.00-08.00 saatleri arasında 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta olan kamyonların trafikte seyretmeleri yasak. Aynı kamyonların Girne-Lefkoşa anayolunun alt-üst geçidi ile St Hilarion Kavşağı arasında seyretmesi de yasal değil.
 
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