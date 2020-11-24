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Kamyonet, yolun içine devrildi

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Haspolat çemberinde meydana gelen trafik kazası ucuz atlatıldı

Kamyonet, yolun içine devrildi

Murat ASLAN
Haspolat çemberinde van aracın yol içerisine devrilmesiyle meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza dün saat 11.50 sıralarında meydana geldi.
25 yaşındaki Mehmet Uzun, yönetimindeki RE 635 plakalı kamyonetle Lefkoşa'dan Mağusa istikametine seyrederken, Haspolat Çemberi'nde Haspolat’a doğru dönüş yapmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybetti ve yol içerisinde sol yanı üzerine devrildi.
Araçta maddi hasar oluşurken sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
 
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