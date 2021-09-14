Kamyon devrildi, sürücü araçta sıkıştı

Düzova kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon yoldan çıkarak ağaca çarpıp devrildi. Kazada araç içinde sıkışan sürücü Bahtiyar Resul, Sivil Savunma ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, dün saat 11.30 sıralarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Bahtiyar Resul, yönetimindeki PU 249 plakalı çakıl yüklü kamyon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada Düzova kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak ağaca çarpıp sol yan kısmı üzerine devrildi.Kaza sonucu yaralanan ve araçta sıkışan Resul, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Şube Müdürlüğü ekipleri ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Bahse konu şahıs, araçtan kurtarıldıktan sonra ambulans ile sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sevk edildi.