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Kamera görüntülerinden tespit edildi

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Lefkoşa’da bir kahvehanede bırakılan bir çantadan 300 Euro ve 3 bin TL nakit para çalındı. Meselede zanlı olarak görülen 30 yaşındaki Mustafa Burak Galfa tutuklandı

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Kamera görüntülerinden tespit edildi
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Lefkoşa’da meydana gelen hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Mustafa Burak Galfa mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ali Yeşildal olayla ilgili bulguları aktardı. Yeşildal 4 Temmuz 2023 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Surlar içinde İstanbul Sokak üzerinde faaliyet gösteren Sadığın Kıraathanesi isimli işletme içerisinde, zanlı Mustafa Burak Galfa’nın, Lefkoşa’da sakin Y.P’nin konu işletmenin içerisinde bırakmış olduğu markası meçhul çanta içerisinde bulunan 300 Euro ve 3.000 TL'yi sirkat ettiğini mahkemeye aktardı.
Polis yapılan şikâyet üzerine zanlının incelenen kamera görüntülerinden tespit edildiğini ve 8 Temmuz 2023 tarihinde Lefkoşa’da tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis zanlının akabinde suçunu itiraf ettiğini ve alınan ifadesinin teyit tekzip edileceğini bu bağlamda soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlının ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.
 
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