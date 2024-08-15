Kalmakta olduğu otel odasında ölü bulundu

Gazimağusa’da bulunan İngate Otel’in 43 numaralı odasında 36 yaşındaki Damla Nailer ölü olarak bulundu.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da sakin Damla Nailer, kalmakta olduğu otel odasında ölü olarak bulundu. Doktor tarafından yapılan dış muayenede darp veya cebir izine rastlanmadı. Kesin ölüm sebebi yapılacak otopsisinin ardından belli olacak. Soruşturma devam etmekte.

