Kalkanlı’da yangın

Kalkanlı'da, Yapım İnşaat’a ait konteyner içerisinde açık unutulan elektrikli su ısıtıcısının aşırı ısınarak kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.



Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, konteyner içerisinde bulunan 10 adet şilte, 10 adet yorgan ve çarşaf, muhtelif mutfak eşyaları, bir adet LCD televizyon, elektrikli su ısıtıcısı, 3 adet elektrikli soba, 4 adet masa, 1 adet ahşap dolap ve konteynere bitişik ahşap depo yandı. Soruşturma devam ediyor.