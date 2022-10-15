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Kalkanlı’da kavga: 1 ağır yaralı

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İki grup genç arasında çıkan kavgada bir genç kırık cam parçasıyla ağır yaralandı

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Kalkanlı’da kavga: 1 ağır yaralı
 Kalkanlı’da iki grup genç arasında çıkan kavgada bir genç kırık cam parçalarıyla ağır yaralandı.

Polis basın bülteninde “katle teşebbüs, yaralama, kavga ve rahatsızlık” başlığıyla yer alan bilgiye göre, dün saat 03.45’te, Kalkanlı’da Sarmaşık Sokak’ta  biri üç öteki iki kişilik genç grup arasında kavga çıktı.

Ö.F.E. (E-24), D.B.(E-24) ve E.K.’nin (E-23) bir taraf; A.G.(E-26) ve E.K.’nin (E-26) öteki taraf olduğu kavgada, birbirlerine vuran gençlerden Ö.F.E., kırık cam şişesiyle öldürmek kasıyla A.G.’nin yüzüne ve boynuna saldırdı.

Yüzünden ve boynundan ağır yaralanan A.G. kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polisin olayla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında Ö.F.E. (E-24) tutuklanırken, olaya karışan diğer zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı ve her birine işledikleri suçlarla ilgili dava tebliğ edilmesine başlandığı kaydedildi.
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