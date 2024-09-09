Lefkoşa’da Kongo uyruklu bir kadın, kaldırımda yatarken bulundu. Polis tarafından tutuklanan ve işsiz olduğu ortaya çıkan zanlı, kalacak yeri olmadığını ve sokakta yattığını açıkladı

Lefkoşa'da “derbeder” bir halde tespit edilen zanlı Ornella Bitembu Mwetamınwa tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis, olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, zanlı Ornella Bitembu Mwetamınwa'nın Derbeder Şahıs Suçuna methaldar olduğunu söyledi.

Polis 7 Eylül 2024 tarihinde saat 21.00 raddelerinde Lefkoşa'da, İğneci Sokak Hamitköy'de bulunan Başpınar Apartmanı'nın önünde kaldırım üzerinde yatmakta olan 25 yaşındaki Kongo uyruklu, işsiz Bitembu Mwetamınwa'nın Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis ekibi tarafından yapılan sorgusunda geçim kaynağı ve ikamet adresi hakkında net bir cevap veremeyerek şüpheli şekilde hareketler yapması üzerine suçüstü hali gereği Derbeder Şahıs olarak tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının ilk vermiş olduğu sözlü beyanlar ışığında yapılan tahkikat neticesinde birden farklı adres vermiş ancak yaşadığı yerin tespit edilemediğini belirtti.

Polis zanlının parmak izleri alınarak KKTC'de daha önce herhangi bir suça karışıp karışmadığının da incelenmesi devam ettiğini, vermiş olduğu beyanlarda parası ve geçim kaynağı olmadığını ve ülkesine dönmek istediğini ve hali hazırda kalacak yeri olmadığını ve sokakta yattığı beyan ettiğini söyledi.

Polis soruşturmanın yeni başladığını, alınması gereken ifadeler olduğunu ayrıca zanlının beyanlarının teyit ve tekzibinin yapılması gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.