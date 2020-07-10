Kaldırıma çıktı, duramadı üç araca çarptı

Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde Zimbave uyruklu kadın sürücünün dikkatsizliği sonucunda yaşanan kazada, kadın sürücü aracıyla kaldırıma çıkarak, park halindeki üç araca çarptıktan sonra alev ağacını devirerek durabildi.

Polisten verilen bilgiye göre kaza saat 11:20 raddelerinde Lefkoşa'da Yakındoğu Üniversitesi kampüsü içerisinde ZPD 775 plakalı kiralık salon aracını doğu istikametine doğru kullanan Lefkoşa'da sakin 23 yaşındaki kadın Lisa Mutsawashe NYAMAYA seyretmekte olduğu yolun solunda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda bulunan kaldırım üzerine çıktıktan sonra kaldırım üzerindeki alev ağacına aracının ön kısmı ile çarptı.

Çarpmanm etkisiyle kontrolsüzce ilerlemeye devam eden ZPD 775 plakalı araç, o esnada hastaneye ait park yeri içerisinde Lefkoşa'da sakin 38 yaşındaki kadın doktor İlke BEYİTLER tarafından ön kısmı güney istikametine bakar şekilde park halinde bırakılan LS 599 plakalı salon aracın ön kısmına aracının sol yan kısmı ile çarptı.

Kontrolsüzce ilerlemeye devam eden ZPD 775 plakalı araç, o esnada park yeri içerisinde Lefkoşa'da sakin 38 yaşındaki erkek doktor Oğuz Han EDEBAL tarafından önü güney istikametine bakar şekilde park halinde bırakılan MK 778 plakalı salon aracın ön kısmına aracının sol yan kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce ilerlemeye devam eden ZPD 775 plakalı araç, kaldırım üzerinde bulunan alev ağacına ön kısmı ile çarptı. Çarpmanın etkisiyle sola doğru devrilen ağaç, park yeri içerisinde Lefkoşa'da sakin 32 yaşındaki kadın biyokimyager Yeşer AKTUNA tarafından ön kısmı güney istikametine bakar şekilde park halinde bırakılan MF 546 plakalı salon aracın üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, kazada ZPD 775 plakalı araca 10000 TL. MK 778 plakalı araca 8000 TL. LS 599 plakalı araca 4000 TL, MF 546 plakalı araca 2000 T. 2 adet alev ağacına 2000 TL tahmini hasar oluştuğu bildirildi.